رويترز

تلقى مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم خطابًا رسميًا من الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يفيد خلاله بترتيب الفريق آسيويًا وعالميًا في عام 2017.

وأوضح الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن الهلال يحتل المركز الـ29 على مستوى العالم، والأول آسيويًا برصيد 168.5 نقطة.

وتوج الهلال بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بجانب تأهله لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2017.

وعلق رئيس نادي الهلال نواف بن سعد على هذا الإنجاز قائلًا: “تواجدنا في هذا المركز نظير الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على تطوير القطاع الرياضي والشبابي، علاوة على متابعة واهتمام الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وإسهاماته البارزة في الرقي بمنظومة الرياضة السعودية وسعيها الكبير لدعم الأندية السعودية ورفع علم المملكة عاليًا في المحافل الدولية”.

وأهدى نواف بن سعد هذا الإنجاز لجماهير الهلال، التي ساهمت بدعمها ووقوفها مع النادي في كل بطولة، وإنجاز يحققه بكافة الألعاب.