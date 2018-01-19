نيويورك - رويترز

أغلقت أسعار النفط يوم الخميس بلا تغير يذكر، مع تراجعها في التعاملات المبكرة قبل أن تتلقى دعمًا من هبوط قياسي في مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية.

وتبقى السوق قلقة من أن التخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك ستثير ارتفاعات كبيرة في الأسعار بما يؤدي إلى زيادة في الإمدادات من الولايات المتحدة.

وأسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، مع حصولها على دعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك وروسيا، والقلق من أن اضطرابات في دول منتجة مثل نيجيريا قد تكبح الإنتاج بشكل أكبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كان من المتوقع أن تنخفض 3.5 مليون برميل.

وهبطت المخزونات في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما، 4.2 مليون برميل وهو أكبر إنخفاض على الأقل منذ عام 2004.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 7 سنتات لتبلغ عند التسوية 69.31 دولار للبرميل. ووصل برنت يوم الإثنين إلى 70.37 دولار وهو أعلى سعر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة سنتين اثنين إلى 63.95 دولار للبرميل بعد أن سجلت في جلسة الثلاثاء أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014 عند 64.89 دولار.