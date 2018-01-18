القاهرة-اخبار مصر

استشهد فلسطيني في وقت متأخر الاربعاء خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي بشمال الضفة الغربية المحتلة على ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واكد شهود عيان ان القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ليل الاربعاء، حيث دارت مواجهات عنيفة ادت بحسب الجيش الاسرائيلي الى سقوط “عدد من الجرحى”.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان الفلسطيني الذي قُتل يدعى احمد جرار ويبلغ 22 عاما.

وتم اعتقال فلسطينيين اثنين على الاقل في وقت كانت المواجهات لا تزال مستمرة فجر الخميس بسحب شهود عيان فلسطينيين.

وأورد جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي “شين بيت” انه جرى اطلاق نار خلال عملية لحرس الحدود في جنين من اجل توقيف منفذي هجوم 9 يناير الذي قتل فيه الحاخام رزئيل شيفاح بالقرب من بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية العشوائية قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.