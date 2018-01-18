اخبارمصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة “الإندبندنت” مقالا للكاتب “روبرت فيسك” حول سياسات الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” في الشرق الأوسط.

ووصف فيسك إلى أن سياسات ترامب لا يمكنها ان تساهم في إقرار السلام والهدوء في المنطقة بل على العكس تماما، مضيفا:”إدارة بنيت على هذا الأساس الضعيف لا يمكنها حتى تقديم القليل من الجهد لدعم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما أن سياساتها قد أدت بالفعل إلى زيادة تأزيم الأمور في المنطقة”.

ويؤكد فيسك بشكل قوي وواضح أنه لا يوجد أي جدوي في الحديث عن سياسات ترامب الخارجية لأنه حقا لا توجد أي سياسة خارجية له مضيفا ان ممارسات ترامب ترتكز حول خرافتين الأولى أن الأمريكي يسعى لجعل وطنه عظيما مرة أخرى على حساب كائنات “أقل إنسانية منه”، والخرافة الثانية هي أن فلسطين التي لم تصبح دولة حتى اللحظة سكانها ليسوا بيضا بالشكل الملحوظ وغالبيتهم من الساعين للحصول على حق اللجوء هربا من أطول احتلال استعماري في العصر الحديث.

ويوضح فيسك أن خيالات ترامب تقود الشرق الاوسط إلى واقع أشد قسوة ووحشية وهو في ذلك مدفوع بزوج ابنته “جاريد كوشنر” وقائده العسكري “جيمس ماتيس” والذي لم يكتسب اسم شهرته من عقلانيته وحكمته العسكرية، على حد قوله.

نشرت صحيفة “الجارديان” صورة للوحة زيتية لأبو الهول والقائد الفرنسي “نابوليون بونابرت” متسائلة “هل فعلا حطم نابوليون أنف أبو الهول”؟.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك رواية معروفة أن جنودا في حملة نابوليون على مصر تسببوا في تحطيم انف أبو الهول خلال تدريب على القصف عام 1798 لكنها تضيف أن هذه الرواية ليست حقيقية، حيث أن هناك لوحة زيتية رسمها “فريدريك لويس نوردن” وهو أحد القادة البحريين الدانماركيين قبل ولادة نابوليون بقرون توضح أبو الهول دون أنف.

كما توضح الصحيفة أيضا إلى أن المؤرخ العربي المقريزي كتب عن أنف أبو الهول المفقود خلال القرن الخامس عشر موضحة أن سبب فقدان الأنف غير معلوم حتى الآن رغم الروايات المتعددة التي تتراوح بين أسباب الطقس وعوامل التعرية إلى التشويه المتعمد من ملوك لاحقين.

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن فيسبوك يحقق بشكل أكثر عمقا في تلاعب روسيا باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد طلب لجنة برلمانية أكدت أن التحقيقات التي جاءت من شركات برمجية أخرى غير موثوق بها.

وتوضح الصحيفة ان فيسبوك أكد للحكومة البريطانية أنه سيجري تحقيقا أكثر توسعا وعمقا في الحسابات التي استخدمت لبث دعاية مؤيدة لحملة الخروج ولم يتم التعرف على أصحابها خلال التحقيقات السابقة.

وتؤكد الصحيفة أن فيسبوك سيبحث عن نمط حسابات روسية قامت بشراء إعلانات وبث مواد لها علاقة بالبريكيست على غرار النمط الذي عثرت عليه خلال تحقيقها في ملف التورط الروسي في الانتخابات الامريكية.

وتشير الصحيفة إلى أن أعضاء في مجلس العموم البريطاني سيزورون العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر المقبل حيث يعقدون لقاءات مع مديرين في جوجل وتويتر وفيسبوك للحصول على معلومات وأدلة حول مزاعم التدخل الروسي في استفتاء البريكست.

ذكرت شبكة “بي بي سي” أن “يوتيوب” حذف جميع الفيديوهات المتعلقة بتحد جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ابتلاع مراهقين ومراهقات أكياس بها مسحوق غسيل أمام كاميرا الهاتف.

وجاء القرار بعد تسجيل حالات وفيات عدة بين أشخاص قبلوا التحدي ومن بينهم أطفال جراء إصابتهم بالتسمم، ويحمل التحدي اسم “تايد بود تشالنيج”.