الظهران السعودية - رويترز

صرح أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الخميس بانه لا يزال من المخطط إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018، لكن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن مكان الإدراج.

وذكر الناصر في مقر الشركة “الشركة مستعدة للإدراج في 2018 حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج.. نريد أن نرى ما إذا كان هناك إدراج في سوق أخرى (بالإضافة إلى تداول السعودية) هناك لجنة مشكلة تدرس الأمر والشركة مستعدة للتنفيذ وقتما يُتخذ القرار“.

ويمثل بيع حصة تصل إلى 5 % من أرامكو السعودية محورا رئيسيا في رؤية المملكة 2030، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف لخفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط.

وافاد بإن الخطة ما زالت تتضمن إدراج الشركة نفسها بدلا من إنشاء شركة تابعة من أجل الطرح العام الأولي.