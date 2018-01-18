القاهرة-اخبار مصر

ارتقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف “فيفا” الشهري للمنتخبات عن شهر يناير الجاري, لتصبح في المركز الـ 30 عالميا والثالث إفريقيا.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه الشهري اليوم الخميس, والذي شهد قفزة للمنتخب التونسي ليصعد إلى المركز الأول إفريقيا والـ23 عالميا.

وشهد التصنيف ثباتا في مراكز المنتخبات الـ14 الأولى على مستوى العالم, وبات المنتخب الكويتي الأكثر صعودا, لا سيما بعد رفع الإيقاف الدولي عنه, حيث ارتقى 15 مركزا دفعة واحدة ليصبح في الترتيب 174 عالميا برصيد 100 نقطة بينما كان منتخب سورينام (أحد منتخبات أمريكا الجنوبية) الأكثر تراجعا بـ32 نقطة ليستقر في المركز 160 عالميا برصيد 121 نقطة.

وجاء ترتيب أفضل 5 منتخبات على مستوى العالم على النحو التالي: 1- ألمانيا . 2- البرازيل . 3- البرتغال . 4- الأرجنتين . 5- بلجيكا .

وجاء تصنيف أفضل 5 منتخبات إفريقية على النحو التالي: 23- تونس . 24- السنغال . 30- مصر . 39- المغرب . 43- الكونغو الديموقراطية .