المنامة - أ ش أ

التقى رئيس مجلس النواب البحريني, اليوم الخميس سفيرة مصر لدى البحرين سهى إبراهيم الفار, بحضور النائب عبد الله بن حويل رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني, والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات, والنائب عبدالرحمن بومجيد.

وأشاد الملا خلال اللقاء بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المشتركة بين مملكة البحرين ومصر وما يربطهما من أواصر وأهداف واحدة, ورحب رئيس مجلس النواب البحريني بالزيارة الرسيمة التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لمملكة البحرين السبت المقبل.