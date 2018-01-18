النقض تلغى سجن الضباط المتهمين باحتجاز قاض بالإسكندرية 2018/01/18 - 13:30 النقض تلغى سجن الضباط المتهمين باحتجاز قاض بالإسكندرية2018-01-18T13:30:52+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة-اخبار مصر قضت محكمة جنح النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز بإلغاء السجن عام ونصف لضابطين وعريفين شرطة لاتهامهم باحتجاز قاضى والاعتداء عليه وقررت إعادة محاكمتهم. "النقض":, الاسكندرية أقرأ أيضا: تكثيف الحملات التموينية بالاسكندرية لضبط الأسواق تأييد منع نائبة محافظ الإسكندرية من التصرف في أموالها ضبط 46 قضية إتجار بالمخدرات وتشكيل عصابي بالاسكندرية أمطار متوسطة على الإسكندرية وقف تحركات السفن والبواخر بميناء الإسكندرية القبض علي هاربين من 246 حكما قضائيا بالاسكندرية
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