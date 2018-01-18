القاهرة-اخبار مصر

قضت محكمة جنح النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز بإلغاء السجن عام ونصف لضابطين وعريفين شرطة لاتهامهم باحتجاز قاضى والاعتداء عليه وقررت إعادة محاكمتهم.