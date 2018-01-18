اخبارمصر - احمد عوض

تستضيف مدينة الغردقة الاثنين المقبل ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومى “سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت” تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بمشاركة 37 فنان من 22 دولة خلال الفترة من 22 يناير وحتى 22 فبراير المقبل بفندق ألف ليلة وليلة.

وتحتفل محافظة البحر الأحمر فى 22 يناير من كل عام بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى معركة شدوان، التى جرت فى الجزيرة النائية التى لا تزيد مساحتها عن 70 كيلو مترًا مربعًا ويتراوح عرضها بين 16 و35 كيلومترًا وبها فنار لإرشاد السفن ورادار بحرى.

وينظم سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس “أوستراكا للفنون” خلال الفترة من 22 يناير وحتى 22 فبراير المقبل، بمشاركة 29 فنان من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية وهى “فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والعراق وألبانيا ورومانيا وبلجيكا وأسبانيا وصربيا ونيوزلندا وسلوفانيا وكوستاريكا وكوبا واليابان وروسيا وتايوان وكوسوفو وتركيا وجورجيا ومقدونيا وأوكرانيا” بالإضافة إلى 8 فنانين من مصر.

من جانبه صرح الفنان التشكيلى محمد حميدة رئيس السيمبوزيوم إن السيمبوزيوم يقام رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بمشاركة 37 فنان من 22 دولة من كبار نحاتى العالم وأيضًا بمشاركة مجموعة متميزة من الشباب، وتقرر إقامته وتنظيمه كل عام بمدينة الغردقة.