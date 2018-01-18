اخبارمصر - هالة حربي

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات(الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين المُنتجة والمُصدرة من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية لتصبح 11% بدلاً من 60% من القيمة سيف ويبدأ سريان هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وينتهي في 5/3/2018

وأوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية ان القطاع كان قد تلقى طلباً من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd لإجراء مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات(الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين المُنتجة والمُصدرة من الشركة حيث تخضع الشركة لرسوم مكافحة إغراق قدرها 60% من القيمة سيف طبقاً للقرار الوزاري رقم (195) لسنة 2008 حيث أنها لم تكن معروفة لسلطة التحقيق ولم تقم بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلي إلا أنه وفقاً لأحكام المادة (9- 5) من إتفاق مكافحة الإغراق وكذلك وفقاً لأحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 يحق للشركة التقدم بطلب لتحديد هامش إغراق فردي للشركة في حالة عدم التصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلي بشرط إثبات عدم ارتباطها بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين لهوامش إغراق فردية في التحقيق الأصلي.