القاهرة - أ ش أ

أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت، أنه لم يقف أمام انتقال محمد رجب لاعب فريقه إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد رجب مهاجم بتروجيت في يناير الجاري، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض في الفترة القادمة، ولكن الصفقة تعثرت في الساعات الماضية.

وقال طارق يحيى – في تصريح مساء الأربعاء إنه وافق على انضمام محمد رجب للزمالك مقابل انتقال اللاعب الغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم الزمالك للفريق البترولي، مشيرا إلى أن الصفقة تعثرت بسبب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع محمد رجب بشكل نهائي، مقابل إعارة أشيمبونج فقط لبتروجيت، وهو ما رفضه، مؤكدا أنه يسعى لضم اللاعب الغاني بشكل نهائي أيضا.

وعن لاعب الفريق إسلام جمال المعار من الزمالك، أوضح أن بتروجيت يحتاج مجهودات اللاعب في الفترة الحالية بسبب إمكانية إيقاف مدافع الفريق محمد دبش بداعي المنشطات.