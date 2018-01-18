بروكسل - أ ش أ

أعلنت بلجيكا اليوم التبرع بـ 23 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/ .

وذكرت شبكة // ايه بى سي نيوز// الإخبارية الأمريكية ، أن الكسندر دى كرو نائب رئيس وزراء بلجيكا أعلن في هذا الصدد أن وكالة (الأونروا) تمثل طوق النجاة الأخير بالنسبة لكثير من اللاجئين الفلسطينيين ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يأتي استجابة للنداء الموجه من الأونروا لتعويض المساعدات التي قررت الإدارة الأمريكية تجميدها للوكالة الإنسانية والتي تقدر بنحو 65 مليون دولار.

على صعيد متصل ، أكد مكتب نائب رئيس الوزراء البلجيكي أن هذا التبرع سوف يصرف للأونروا على الفور .