القاهرة -أ ش أ

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية انتهاء اختيار أفلام المسابقات الرئيسية المشاركة في دورته السابعة المقررة إقامتها خلال الفترة

من 16 إلى 22 مارس المقبل.

وذكر بيان أصدرته إدارة المهرجان اليوم الأربعاء أن لجنة اختيار الأفلام التي تضم المخرج سعد هنداوي والمخرج خالد الحجر والسيناريست وسام سليمان والكاتب مشير عبدالله والمخرج ياسر شفيعي ومقرر اللجنة السيناريست عطية درديري انتهت من أعمالها في مسابقات الأفلام ( الروائية والتسجيلية الطويلة) ومسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان التي تحمل جائزتها اسم الشهيد الحسيني أبو ضيف.

وأوضح البيان أن اللجنة اختارت تسعة أفلام في المسابقة الروائية الطويلة من بينها (كتيكي) للمخرج بيتر سيدوفيا (غانا), (ولاى) للمخرج برنى جولد بلا (بوركينافاسو- فرنسا), (ابريتا) للمخرج محمد بوزاكو (المغرب), و(عصابة مارسيليا) للمخرج مايكل ماثيو (جنوب إفريقيا), (بنزين) للمخرجة سارة عبيدى (تونس), في حين يجري اختيار الفيلم المصري المشارك.

وحسب البيان وافقت اللجنة على ثمانية أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة من بينها (قمر جديد) للمخرج فليبا نديسي هرمان (كينيا), و(الأخت شجاعة) للمخرجان لطيفة دوغرى وسالم طرابلسي (تونس) و(ماما كلونيل) للمخرج ديودو حمادى (كونغو) و(صمت الزنازين) للمخرج محمد نبيل (المغرب- ألمانيا).

واختارت اللجنة 14 فيلما في مسابقة الحريات من أبرزها (ليانا) للمخرجان أرون كوب أماندا كوب (الولايات المتحدة الأمريكية سويسرا ) و(على كف عفريت) للمخرجة كوثر بن هنية (تونس) و(بين شاطئين) للمخرجة ماريت مومبير (فرنسا) و(جزيرة العقاب) للمخرجة أومبر اليتريشي (أيطاليا اوغندا) و(حدود) للمخرجة أبولين ترايورى (السنغال) و(حق القتل) للمخرج أرنيل بربارونا (الفلبين), و(حياة القصر) للمخرج مودى بيري

– سيدرك ايدو ( فرنسا) و (البنفسج) للمخرج باقر الربيعي (العراق) و(الشاردة) للمخرجة جولى جوف رضا بلغيط (الجزائر- فرنسا) و(العيش والدخان) للمخرج أبراهيم رمضان (العراق).

وحسب اللجنة سيعلن عن مسابقة الأفلام القصيرة والأفلام خارج المسابقة في المؤتمر الصحفي للدورة السابعة الذي سيعقد في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.