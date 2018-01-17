اخبار مصر - سماء المنياوي

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لجنة التسعير وهى إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمشكلة بقرار وزاري سابق طبقاk لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات, تجتمع بشكل أسبوعي لمراجعة أسعار المستحضرات بالسوق, حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقالآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء ومدى توافر مثائله ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر.

كما يتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقا فيما يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلي والمتدني أسعارها حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقا لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية – في بيان اليوم الأربعاء – إن لجنة التسعير تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد مؤكدة أن اللجنة هي سيدة قرارها ولا أحد يتدخل في القرارات المتخذة.

وأشارت إلى أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة, وذلك لضمان توافره للمريض لافتة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدا عن النسب التي تطالب بها أي شركة بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه لعدم حدوث أي نقص به حرصا على صحة المواطنين.