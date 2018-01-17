القاهرة - أ ش أ

يبدأ نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بعد غد الجمعة جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن بينس سيتوجه إلى الشرق الأوسط نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يزور مصر والأردن وإسرائيل في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري.

وفي السياق ذاته، أشارت السفارة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء- إلى أن نائب الرئيس الأمريكي يتطلع إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة، كما سيؤكد أن الإدارة الأميركية ملتزمة بالسلام في المنطقة.