التحالف العربي يدمر مركزا للقيادة ومخزنا لأسلحة الحوثيين 2018/01/17 - 23:17 التحالف العربي يدمر مركزا للقيادة ومخزنا لأسلحة الحوثيين2018-01-17T23:17:11+00:00 عرب وعالم بدون تعليقات صنعاء - أ ش أ دمر قصف صاروخي تابع للقوة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن دمر مركزا للقيادة ومخزنا للأسلحة تابعا للمليشيات الحوثية في مديرية (حيس) بمحافظة الحديدة . التحالف, الحوثيين, اليمن أقرأ أيضا: السعودية تودع ملياري دولار في “المركزي اليمني” لدعم العملة مصرع قيادي حوثي بمواجهات غرب تعز السعودية تحول ملياري دولار للحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي تهرب تاركة قتلاها وجرحاها باليمن هادى يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع باليمن قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية في عمليات للجيش اليمني
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