صنعاء - أ ش أ

دمر قصف صاروخي تابع للقوة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن دمر مركزا للقيادة ومخزنا للأسلحة تابعا للمليشيات الحوثية في مديرية (حيس) بمحافظة الحديدة .