اخبار مصر - حمودة كامل

أكد مشعل بن فهد السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن هذا المؤتمر يكتسي اهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي التلاحم العربي للتصدي للقرار الأمريكي والمحاولات الصهيونية لتهويد القدس وهدم المسجد الاقصي المبارك.

واوضح السلمي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الازهر الشريف العالمي لنصرة القدس انه يجب علينا ان نتحمل مسؤوليتنا، وقد عقد البرلمان العربي جلسة طارئة بالجامعة العربية، للتصدي لهذا الاستفزاز الصارخ لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وقد اتخذ البرلمان من شعار القدس عاصمة أبدية لفلسطين، شعارا له ولجلسات انعقاده.

واضاف السلمي ان البرلمان العربي شكل لجنة خاصة باسم فلسطين برئاسة رئيس البرلمان، وتم مخاطبة كل البرلمانات العربية، كما يجري اليوم اجتماع وفد من البرلمان العربي مع البرلمان الاوروبي كما يجهز البرلمان لعقد قمة عربية افريقية لنصرة القدس بالاضافة للتصدي لترشح اسرائيل لمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي فالقدس هي كرامة كل العرب، مثمنا شجاعة وتضحيات الشعب الفلسطيني امام سياسات القتل والتشريد التي تمارسها قوة الاحتلال الغاشمة.