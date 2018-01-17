اسلام آباد - أ ش أ

نشرت السلطات الباكستانية الآلاف من قوات الأمن في مدينة لاهور حيث يعتزم مناصرو المعارضة المشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة.

وطالبت أحزاب المعارضة بقيادة رجل الدين طاهر القادري تطالب باستقالة رئيس وزراء إقليم البنجاب شهباز شريف ووزير العدل بالاقليم رنا ثناء الله، وذلك على خلفية اغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها ومقتلها مؤخرا.

وكانت هذه الجريمة قد أثارت غضبا شعبيا واسع النطاق في باكستان، وأدان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة لفشلها في إلقاء القبض على أولئك المتورطين في الجريمة.