ملبورن- أ ش أ

نجحت كارولين فوزنياكي فى الصعود للدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة للتنس اليوم الاربعاء بعد تغلبها بصعوبة على الكرواتية يانا فيت بمجموعتين لمجموعة .

وانقذت فوزنياكى نفسها مرتين، من خسارة المباراة، وقاتلت بقوة لتحول تأخرها 5-1، في الشوط الفاصل، إلى فوز صعب وكانت نتيجة المجموعات3-6 و6-2 و7-5.

كما اجتازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الرابعة، خسارة المجموعة الأولى، لتصبح على موعد في الدور الثالث، لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مع مواطنتها مارتا كوستيوك، البالغ عمرها 15 عاما، بعد فوزها 4-6 و6-2 و6-1 على كاترينا سينياكوفا، اليوم الأربعاء.