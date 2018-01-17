مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس 2018/01/17 - 13:02 مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس2018-01-17T13:02:57+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - اخبارمصر مؤتمر الأزهر أقرأ أيضا: مفتي لبنان والبطريرك الماروني يشاركان في”مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس” بالفيديو.. فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر الدولي للحرية والمواطنة المشاركون في مؤتمر الأزهر يؤكدون أهمية التعاون بين المجتمعات البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي في مواجهة التطرف والإرهاب حكماء المسلمين بمؤتمر الأزهر: ضرورة الاتحاد وتعميق ثقافة الاحترام والتعاون
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