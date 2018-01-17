بغداد - أ ش أ

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، على مستودع للمتفجرات من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي شمال شرقي محافظة نينوى.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية – في بيان- أن القوات الأمنية عثرت على مستودع يضم أسلحة وعتاد من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في ناحية بعشقية شمال شرقي نينوى، موضحة أن المستودع يضم: راجمة كبيرة لإطلاق الصواريخ، و21 منصة إطلاق صواريخ متوسطة، و10 منصات إطلاق صواريخ كبيرة، و10 صواريخ كاتيوشا، و6 قذائف هاون نوع جهنم، و3 صواريخ موجهة.