اخبارمصر- سماء المنياوى

نجحت البعثة الاثرية المصرية العاملة بمنطقة العلمين في الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر من القرن الاول والثاني الميلادي وذلك أثناء الإشراف الأثري علي أعمال البنية الاساسية لمدينة العلمين الجديدة.

وصرحت نعمة سند مدير عام منطقة مارينا ورئيس البعثة العاملة في المنطقة أن المقبرة تتكوّن من سلم منحوت في الصخر يؤدي إلي حجرة مربعة تمثل المقبرة الرئسية والتي احتوت جدرانها علي فجوات للدفن منحوتة فى الصخر تعرف بأسم “لوكلى”.

وأضافت سند أن الجدار الجنوبي للمقبرة مزين “بقرن الخيرات” وهو عبارة عن أحد الزخارف الفنية و الدينية اليونانية المعروفة و هي علي هيئة وعاء يأخذ شكل قرن الحيوان مزين بأوراق من الشجر و به العديد من الخيرات. و قد ألحق على يمين الداخل إلى الحجرة الرئيسية فى فترة لاحقه لتاريخ المقبرة حجرة دفن اخرى منحوتة فى الصخر.

ومن جانبها اوضحت د.ايمان عبد الخالق كبير المفتشين بالمنطقة أن البعثة قد عثرت بالمقبرة على العديد من الآثار المنقولة شملت مجموعة من العملات ترجع إلى القرنين الأول والثانى الميلادي مما ساعد فى تأريخ المقبرة بالإضافة إلى العديد من الأوانى الفخارية ومسرجتين ومذبح من الحجر الجيرى.

كما أشاد د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار بالدعم والتعاون المتميز مع جهاز مدينة العلمين الذى قام بتوفير العمالة اللازمة للبعثة. مضيفاً أنه تم تكليف فريق من المجلس الأعلى للآثار لدراسة البقايا البشرية المكتشفة بالمنطقة واستكمال أعمال الحفائر.