اخبار مصر - حمودة كامل

أكد دكتور أولاف فيكس تافيت، أمين عام مجلس الكنائس العالمي، أن القدس ليست مدينة تخص دين واحد وشعب واحد، وانما هي ذات طبيعة فريدة، فهي مدينة لكل الديانات، الاسلام والمسيحية واليهودية.

واضاف تافيت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الازهر الشريف العالمي لنصرة القدس انه يجب علي امريكا ان تحترم ذلك ، وهذا القرار بجعل القدس عاصمة لاسرائيل خاطيء، يقود للظلام، ويؤدي لغضب الشعوب، وهذا الموقف خطير، وانا سعيد ان يقام هذا المؤتمر لهذا الغرض، ويجب العودة للحل السلمي بحل الدولتين، وامكانية العيش سويا في سلام، وهذا ما يوضحه القانون الدولي، فيجب علي الجميع ان يتحمل مسؤوليته، لحل هذه القضية، وانا أؤمن بأنه يجب ان نتحد كلنا لحل هذه القضية، وعلي مختلف المستويات المحلية والدولية فقد حان الوقت لنضع حدا لهذه النشكلة لأحل الأجيال القادمة لتعيش في سلام