القاهرة -أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية/ غدا الخميس/ أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد في نهاية الفترة إلى وسط سيناء ومناطق في الوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة والطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من أربع أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 12 – 20 ،الإسكندرية 13 – 19 ،بلطيم 11 -19