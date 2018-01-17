روما- أ ش أ

دخل نادي تشيلسي في منافسة مع ليفربول ويوفنتوس للحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون بالميري.

واوضحت شبكة سكاي سبورت الايطالية اليوم الاربعاء ان إيمرسون يجذب اهتمام العديد من الأندية، رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة، وخسارته لمركزه الأساسي في روما لحساب الصربي ألكسندر كولاروف، حيث شارك في مباراتين فقط هذا الموسم.

وأضافت (سكاي سبورت) أن اهتمام مدرب تشيلسي, أنطونيو كونتي بالتعاقد مع الظهير الأيسر, رفع ثمنه إلى 25 مليون يورو.

وأكدت الشبكة الإيطالية أيضا أن النادي اللندني على استعداد لتقديم عرض للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.