القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 17 يناير

الأهرام

* الرئيس: فرص واعدة لصناديق الاستثمار العالمية بالسوق المصرية.

* الرئيس يستعرض فرص الاستثمار مع ممثلين عن 26 صندوقا عالميا.

* السيسى: الشعب صاحب الفضل فى نجاح خطوات الإصلاح.

* بدء الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية ـ الإثيوبية.

* «فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية».

* المصيلحى فى افتتاح جهاز حماية المستهلك بالسويس: انتهاء مشكلات بطاقات التموين منتصف فبراير.

* 80 مليون جنيه للمشروعات المائية بالأقصر وقنا.

* فحوصات وتحاليل مجانية لفيروس «سى» بمستشفيات جامعة عين شمس.

* سلامة يبحث مع وفد البرلمان البحرينى دعم التعاون الإعلامى.

* الرقابة المالية: 151 مليار جنيه زيادات فى رؤوس أموال الشركات.

* الإحصاء: 46% زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى وارتفاع نصيب الفرد بنسبة 30%.

* التصديرى للملابس الجاهزة :13% نموا فى الصادرات.

* التجارة: إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات أقلام الحبر الصينى.

* وزير قطاع الأعمال: تحسين أداء الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة.

* قنصل الصين: السيسى أقام علاقة إستراتيجية قوية مع بلادنا.

* لواء متقاعد تبرع بـ 22 مليون جنيه لاقامة مستشفى ومدرسة.

* القبض على 4 أمناء شرطة والبحث عن خامس لسرقتهم المواطنين.

* ضابط شرطة يرفض مليون جنيه رشوة من هارب من تنفيذ أحكام.

* إيهاب جلال يواجه «الانفلات الفنى» بتعديلات لائحة الزمالك.

الأخبار

* السيسي: حريصون علي مواصلة جهود التنمية ودعم الشعب ساهم في نجاح الإصلاح.

* الرئيس يشهد اليوم انطلاق مؤتمر«حكاية وطن».

* الوطنية للانتخابات: 412 ألف تأييد للمرشحين حتي اليوم الثامن.

* السيسي لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي: أهمية التكاتف للحفاظ علي مقدرات الأمة والتصدي للإرهاب.

* مجلس النواب يوافق علي إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

* تسوية ودية لأراضٍ بمليار جنيه في المنطقة الاقتصادية للسويس.

* انطلاق أول رحلة طيران لـ «الوادي الجديد» منذ ٦ سنوات.

* انتهاء أزمة شحوط المراكب النيلية بالأقصر.

* الشاهد في اعتصام رابعة: الإخوان ارتدوا زي الجيش وضربوني وتركوني بالمقابر.

* الرقابة الإدارية تضبط رئيس قسم بزراعة الدقهلية متلبسا بالرشوة.

* ١٣ مارس الحكم علي جابر عصفور و3 صحفيين بتهمة إهانة القضاء.

* القبض علي متهمين بإطلاق الرصاص علي فندق بالدقي.

* الجمهور يعود تدريجياً.