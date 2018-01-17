صحافة مصرية: الرئيس: فرص واعدة لصناديق الاستثمار العالمية بالسوق المصرية
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 17 يناير
الأهرام
* الرئيس: فرص واعدة لصناديق الاستثمار العالمية بالسوق المصرية.
* الرئيس يستعرض فرص الاستثمار مع ممثلين عن 26 صندوقا عالميا.
* السيسى: الشعب صاحب الفضل فى نجاح خطوات الإصلاح.
* بدء الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية ـ الإثيوبية.
* «فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية».
* المصيلحى فى افتتاح جهاز حماية المستهلك بالسويس: انتهاء مشكلات بطاقات التموين منتصف فبراير.
* 80 مليون جنيه للمشروعات المائية بالأقصر وقنا.
* فحوصات وتحاليل مجانية لفيروس «سى» بمستشفيات جامعة عين شمس.
* سلامة يبحث مع وفد البرلمان البحرينى دعم التعاون الإعلامى.
* الرقابة المالية: 151 مليار جنيه زيادات فى رؤوس أموال الشركات.
* الإحصاء: 46% زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى وارتفاع نصيب الفرد بنسبة 30%.
* التصديرى للملابس الجاهزة :13% نموا فى الصادرات.
* التجارة: إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات أقلام الحبر الصينى.
* وزير قطاع الأعمال: تحسين أداء الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة.
* قنصل الصين: السيسى أقام علاقة إستراتيجية قوية مع بلادنا.
* لواء متقاعد تبرع بـ 22 مليون جنيه لاقامة مستشفى ومدرسة.
* القبض على 4 أمناء شرطة والبحث عن خامس لسرقتهم المواطنين.
* ضابط شرطة يرفض مليون جنيه رشوة من هارب من تنفيذ أحكام.
* إيهاب جلال يواجه «الانفلات الفنى» بتعديلات لائحة الزمالك.
الأخبار
* السيسي: حريصون علي مواصلة جهود التنمية ودعم الشعب ساهم في نجاح الإصلاح.
* الرئيس يشهد اليوم انطلاق مؤتمر«حكاية وطن».
* الوطنية للانتخابات: 412 ألف تأييد للمرشحين حتي اليوم الثامن.
* السيسي لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي: أهمية التكاتف للحفاظ علي مقدرات الأمة والتصدي للإرهاب.
* مجلس النواب يوافق علي إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
* تسوية ودية لأراضٍ بمليار جنيه في المنطقة الاقتصادية للسويس.
* انطلاق أول رحلة طيران لـ «الوادي الجديد» منذ ٦ سنوات.
* انتهاء أزمة شحوط المراكب النيلية بالأقصر.
* الشاهد في اعتصام رابعة: الإخوان ارتدوا زي الجيش وضربوني وتركوني بالمقابر.
* الرقابة الإدارية تضبط رئيس قسم بزراعة الدقهلية متلبسا بالرشوة.
* ١٣ مارس الحكم علي جابر عصفور و3 صحفيين بتهمة إهانة القضاء.
* القبض علي متهمين بإطلاق الرصاص علي فندق بالدقي.
* الجمهور يعود تدريجياً.
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