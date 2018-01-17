واشنطن - رويترز

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة حجب نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يهدف إلى معاقبة أحد لكنه يرجع إلى رغبة أمريكية في إجراء إصلاحات بالوكالة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان ”هذا لا يهدف إلى معاقبة“ أحد.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قررت تقديم 60 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين من خلال أونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى ”للنظر فيها مستقبلا“.