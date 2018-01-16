القاهرة - أ ش أ

احتفل صناع فيلمي “اطلعولي برة” و”جدو نحنوح”، مساء اليوم الثلاثاء، بالعرضين الخاصين للفيلم، ليبدآ رسمياً خوض سباق موسم إجازة نصف العام السينمائي.

وجاء الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم (اطلعولى برة) في إحدى دور العرض بمركز تجاري، بمدينة السادي من أكتوبر، بحضور أبطاله كريم محمود عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد فتحي، ملك قوره، ومحمد نور، إلى جانب المخرج وائل إحسان.

كما حضر لتهنئه أبطال العمل الفنانون هيثم شاكر، علي ربيع، المنتج محمد محمود عبد العزيز، السيناريست محمد أمين راضي.

وتدور أحداث الفيلم داخل حارة شعبية تشهد العديد من الصراعات بين سكانها، وتبرز في الأحداث عصابة يقودها خالد الصاوي، يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

كما احتفل صناع فيلم (جدو نحنوح) بالعرض الخاص للفيلم تمهيداً لطرحه للجمهور.

وحضر العرض الخاص، الذي أقيم بدار عرض في وسط القاهرة، أبطال العمل وبينهم مصطفى أبو سريع، مدحت تيخا، ياسر الطوبجي، إيمان السيد.

كما حضر العديد من النجوم لتهنئة فريق العمل بينهم سناء يوسف، رانيا محمود ياسين، مها أحمد، وحسن عيد، أحمد تهامي، وحمدي الوزير.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الشباب يتقمصون شخصيات مختلفة للنصب من خلالها.