الخارجة - أ ش أ

فاز 7 شباب من الوادي الجديد ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على منح السيارات المبردة (حمولة 1.5 طن) والمقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع (صندوق تحيا مصر).

جاء ذلك خلال قرعة علنية أجريت، اليوم/ الثلاثاء/ بديوان عام محافظة الوادي الجديد، حضرها سكرتير عام محافظة الوادي الجديد اللواء أشرف مصطفى، ومدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد منتصر عبدالرحيم.

ومن جانبه، أوضح منتصر عبدالرحيم أن المتقدمين للحصول على السيارات ممن انطبقت عليهم الشروط بلغ عددهم 24 شابا تم اختيار 7 منهم عن طريق القرعة العلنية، كما تم اختيار 5 آخرين كاحتياطي في حال تعثر أحد الفائزين الأساسيين.

وأكد أن تلك المنح تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين وتشغيل الشباب والتي تتضمن توزيع 250 سيارة ربع نقل على الشباب من 16 محافظة يقوم بتمويلها صندوق (تحيا مصر) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.