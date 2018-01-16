أسوان - أ ش أ

طالب محافظ اسوان مجدي حجازي القائمين على تنظيم معرض ومهرجان “أسوان القومي للتسوق – كولكشن” بأرض المعارض بأسوان، بزيادة كميات اللحوم والدواجن والاسماك لتلبية إحتياجات المواطنين بعد أن لاحظ حجازى وجود إقبال كبير منهم على شراء الدواجن.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ مساء اليوم للمعرض الذى تم إفتتاحة منذ أيام على هامش إحتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وتابع اللواء مجدى حجاز حركة البيع والشراء ومدى إلتزام العارضين بالبيع بسعر المصنع وخفض الأسعار مع التأكد من جودة المنتجات داخل كافة أجنحة المعرض المكونة من 5 أقسام تضم السلع الغذائية والإستهلاكية وخاصة اللحوم التى تباع بسعر 75 جنيه والدواجن التى تباع بسعر 15 جنيه ، بجانب الأسماك التى تباع بأسعار أقل من السوق المحلى ، كما تفقد المحافظ معرض الأثاث الدمياطى ، بالإضافة إلى جناح خاص بمستلزمات الأسرة وجهاز العروسين من ملابس وأدوات منزلية ومفروشات.