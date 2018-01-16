القاهرة - اخبار مصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ” أسيوط ، سوهاج، الفيوم ” فى إتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين 6 عائلات فى النزاعات القائمة بينهم ، وذلك فى حضور القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقوات من الشرطة وأعضاء لجان المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات ، حيث تم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر ، وذلك على النحو التالى:

مديرية أمن أسيوط

§ عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية فى النزاع القائم بينهما .

مديرية أمن سوهاج

§ عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة المنشأة فى النزاع القائم بينهما .

مديرية أمن الفيوم

§ عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبشواى فى النزاع القائم بينهما .