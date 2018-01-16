الأجهزة الأمنية تنجح فى إنهاء خصومات ثأرية بعدد من المحافظات
القاهرة - اخبار مصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ” أسيوط ، سوهاج، الفيوم ” فى إتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين 6 عائلات فى النزاعات القائمة بينهم ، وذلك فى حضور القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقوات من الشرطة وأعضاء لجان المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلات ، حيث تم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر ، وذلك على النحو التالى:
مديرية أمن أسيوط
§ عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية فى النزاع القائم بينهما .
مديرية أمن سوهاج
§ عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة المنشأة فى النزاع القائم بينهما .
مديرية أمن الفيوم
§ عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبشواى فى النزاع القائم بينهما .
اترك تعليقاً