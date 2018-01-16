واشنطن- أ ف ب

أعلن طبيب البيت الابيض الثلاثاء ان البيانات الصحية للرئيس الاميركي دونالد ترامب تشير الى انه من المتوقع ان يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وانه لا يعاني من أي خلل في الادراك.

وقال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحافي في البيت الابيض إن “كل البيانات تشير الى ان الرئيس بصحة جيدة وانه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية”، وذلك اثر اول زيارة طبية اجراها الرئيس منذ وصوله الى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها “ممتازة”.

واكد الطبيب ان “لا مؤشر الى معاناته من اي خلل في الادراك”، مشددا على ان ترامب هو من طلب الخضوع لفحص الادراك الذي جاءت نتيجته “جيدة للغاية”.