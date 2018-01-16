القاهرة - أ ش أ

قدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران اليوم الثلاثاء إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام الماضي 2017 بنحو 8.3 مليار جنيه.

وأضاف عمران – خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد 2017 – أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري العام الماضي 2017 وحده بلغت 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ950 مليون جنيه في العام السابق 2016 بزيادة نسبتها 46 %.

وأشار إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي العام الماضي 2017 بلغت 24.2 مليار جنيه، مقارنة بـ19.1 مليار جنيه في العام السابق 2016 بزيادة نسبتها 26 %، فيما بلغ حجم عقود التخصيم خلال العام 2017 نحو 7.8 مليار جنيه مقارنة بـ5.5 مليار جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 42 %.

وأوضح أن نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم يعدان من الأدوات المالية المهمة والتي تلعب دورًا بارزًا في الاستثمار خاصة ما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يعد التأجير التمويلي وسيلة لنقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم “المستأجر” بموجب اتفاق تعاقدي لمدة زمنية محددة ويحق للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.