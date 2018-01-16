القاهرة-اخبار مصر

أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن استهلاك زيت جوز الهند يوميا لمدة أربعة أسابيع فقط، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأجرى الدكتور”كاى تى خاو”، أستاذ أمراض القلب فى جامعة”كامبريدج” فى بريطانيا ، أبحاثه على 94 متطوعا تراوحت أعمارهم ما بين 50- 75 عاما ، لم يكن أى منهم مصابا بأمراض القلب أو السكر .

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات طلب من كل منهم استهلاك ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ، بواقع 50 جراما ، أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو الزبد غير المملح يوميا لمدة أربعة أسابيع، و أراد الباحثون تحليل تأثير تناول الدهون بانتظام على مستويات الكوليسترول على المتطوعين .

و أشارت النتائج إلى أن المشاركين الذين تناولوا الزبد شهدوا ارتفاعا متوسطا نسبته 10 % في مستويات “الكوليسترول السيئ”(لدل).