أخبار مصر-د.هند بدارى

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

وصرح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط انه تم إزالة 33 حالة تعدى على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بقريتى ديروط الشريف وصنبو بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط أن الوحدة المحلية لقرية ديروط الشريف قامت بإزالة 20 حالة تعدى على الأرضي الزراعية بالإضافة إلي 3 حالات على أراضي أملاك الدولة كما قامت الوحدة المحلية بقرية صنبو بإزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وحالة واحدة على أملاك الدولة.