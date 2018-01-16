وكالات

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع يوسف العثيمين أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.

كما يلتقى شكرى بأمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق، ومن المقرر أن يعقد اللقاءان بقصر التحرير.