شكرى يلتقى أمين منظمة المؤتمر الإسلامى 2018/01/16 - 12:25 شكرى يلتقى أمين منظمة المؤتمر الإسلامى2018-01-16T12:29:10+00:00 مصر بدون تعليقات وكالات يلتقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع يوسف العثيمين أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. كما يلتقى شكرى بأمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق، ومن المقرر أن يعقد اللقاءان بقصر التحرير. رئيس لبنان, سامح شكرى, منظمة المؤتمر الاسلامى أقرأ أيضا: بدء جلسة مباحثات بين سامح شكرى ووزير خارجية أيرلندا شكرى يشارك بقمة الاتحاد” الأفريقي ـ الأوروبي” بأبيدجان شكرى يزور عمان والسعودية في ختام جولته العربية شكرى :حان الوقت ليتبني العالم موقفا واضحا ضد الإرهاب شكري يشارك في مؤتمر التعددية باليونان شكري يتلقي اتصالات من نظرائه للتهنئة بالصعود للمونديال
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