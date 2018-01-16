القاهرة - أ ش أ

أطلقت جمعية مصر الجديدة، حملة بعنوان (كيف تقول لا) لحماية الأطفال من التحرش في الفئة العمرية من 4 إلى 13 سنة، والتي تنظمها بمكتبة المستقبل إحدى منصات المعرفة التابعة للجمعية.

وتضم الحملة في فاعلياتها، عددا من ورش العمل على مدار شهر يناير الجاري بمشاركة 100 طفل وأسرهم، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيمان عزت أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، ومؤسس حملة “حماية” .

واوضح سكرتير عام جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان الحملة تركز على الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال وتوعية المجتمع بمدى خطورة هذه الظاهرة، والتطرق إليها وتناولها من زوايا متعددة تهم الفئة المستهدفة والعمل على نشر الوعي المجتمعي بها، وبأبرز مظاهرها ومخاطرها النفسية والاجتماعية.