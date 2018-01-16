أخبار مصر - هند بدارى

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لمراقبة الأسواق وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات والإشتراطات الصحية والبيئية ومواجهة ظواهر الغش .

وصرح العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إنه تم ضبط 1394 عبوة أدوية بيطرية مختلفة مجهولة المصدر وبدون فواتير و52 عبوة أدوية بيطرية أخرى منتهية الصلاحية أثناء حملة تموينية بمنطقة المعلمين بالتعاون بين مباحث التموين وضباط قسم أول أسيوط وقسم المسطحات المائية والطب البيطرى والتفتيش الصيدلي.

وأوضح أنور أن الأدوية كانت موجودة داخل مخزن معد للأدوية البيطرية بشارع رقم 23 بناحية المعلمين خاص بالمواطن (م.ح.إ) الحاصل على ليسانس أداب ومقيم بالوليدية حيث قامت الحملة بفحص الأدوية .

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم (51) جنح قسم أول أسيوط للعرض على النيابة.