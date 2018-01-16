بيونج يانج - أ ش أ

جددت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، دعوتها لكوريا الجنوبية لوقف تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بشكل كامل، لافتة إلى أن وقفها مؤقتاً لا يعني تخفيف خطر الحرب بشبه الجزيرة الكورية.

وكانت سول وواشنطن اتفقتا على تأجيل تدريباتهما المشتركة إلى ما بعد دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، التي تقام في بيونج تشانج من 9 إلى 25 فبراير المقبل.

يذكر أن دعوات الشمال جاءت قبل يوم واحد من عقد الكوريتين محادثات على مستوى نواب الوزراء حول مشاركة بيونج يانج في أولمبياد بيونج تشانج.