أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، رئيس البرلمان، على إحالة 64 تقريرا بشأن اقتراحات ايدتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس فى اجتماعات سابقة وذلك للحكومة لاتخاذ اللازم حيال هذه التوصيات.

كما وافق المجلس على إحالة تقارير بشأن اقتراحات مشروعات قوانين سبق وأن وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أيضا للجان النوعية المختصة، ومنها تقرير مقدم من النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بشأن تعديل بند فى المادة 16 من القانون رقم 70 لسنة 2017 ، المختص بتنظيم الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى المعروف باسم “قانون الجمعيات الأهلية”، للجنة مشتركة من لجان التضامن ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.