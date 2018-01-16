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يلاحق الموت والشيخوخة كل الكائنات الحية، إلا أن بعضها يعيش طويلا، فيما تموت أنواع أخرى من الحيوانات بعد حياة قصيرة.

ويعتقد علماء الأحياء أن حلول الموت يتعلق بعدد دقات القلب. ومن الواضح أن قلب الحيوان الصغير يدق أسرع من الحيوان كبير الحجم. لذلك فإن الأيض (التمثيل الغذائي) لدى الحيوان الصغير وكل العمليات في الجسم، بما فيها الشيخوخة، تجري بشكل أسرع.

واوضح الباحث في كلية الأحياء بجامعة موسكو إن “هناك علاقة بين حجم الحيوان وطول عمره. لكن من ناحية عدد دقات القلب فإن طول العمر متساو”. إلا أن هناك استثناءات لتلك القاعدة.

و تعيش بعض الكلاب الصغيرة على سبيل المثال أطول من الكلاب كبيرة الحجم. وافترض فورموزوف أن سبب ذلك يعود إلى اضطرابات وراثية ما.

أما فئران الخلد العاري التي تنتمي إلى أسرة الثدييات، فتعيش 31 عاما.

ويفسر العلماء هذا الأمر بطريقة حياتها، علما أن فئران الخلد العارية تعيش خلافا لكل الثدييات في مستعمرات كبيرة على غرار النمل والنحل ولديها زوج حاكم واحد (أنثى وذكر)، ويبلغ عمر كل منهما أحيانا 40 عاما، ما يعد عمرا كبيرا جدا للحيوانات بنفس حجمها.

أما أنواع الحيوانات الأخرى التي تتكاثر عن طريق الانقسام فيمكن اعتبارها خالدة عمليا لأن عملية الانقسام يمكن أن تجري إلى ما لانهاية.