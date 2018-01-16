القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء بإن مجلس النواب سيصوت على تعديلات قانون سوق المال في فبراير المقبل، وهو ما سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد القومي.

وأضاف عمران – خلال المؤتمر الذي عقده؛ للإعلان عن حصاد 2017 – أنه يجرى حاليًا العمل على صياغة قانون جديد للتأمين الشامل، يضم معه نشاط صناديق التأمين الخاصة في قانون موحد وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل القطاع.

وأشار إلى أن المستهدف توسيع قاعدة المتعاملين في سوق التأمين والمؤمن عليهم ليشمل أصحاب المهن والحرف وطلاب المدارس، وكذلك التوسع في التأمين في قطاع النقل.

وثمن رئيس الرقابة المالية موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة للتأمين على أصول الدولة، تضم كافة الأصول من محطات كهرباء ومياه وأي أصول لها قيمة وبها مخاطر. وأوضح أن الهيئة وافقت على إصدار ثاني صندوق للاستثمار العقاري تابع لبنك الإسكان والتعمير، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف مزيدًا من المرونة في هذا القطاع.