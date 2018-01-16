صحافة مصرية: السيسي: مصر لا تتآمر على أحد.. ولن تحارب أشقاءها
أخبار مصر - الثلاثاء 16 يناير
* السيسي: مصر لا تتآمر على أحد.. ولن تحارب أشقاءها.
* الإعلام العالمي يتوقع ارتفاع الإستثمارات الأجنبية في مصر.
* السيسي: “ناصر” جسد آمال الشعب نحو الاستقلال والكرامة.
* رئيس وزراء إثيوبيا يزور القاهرة خلال ساعات للقاء السيسي.
الأهرام
* السيسي: مصر لا تتآمر على أحد.. ولن تحارب أشقاءها.
* قبائل مطروح وسيناء تدعم السيسي.
* السادات يعلن عدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
* البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم إنتخاب العاملين في مجالس الإدارة.
* وزير الصحة: علاج 1.5 مليون مريض من فيروس “سي”.
* عبد الغفار: حزمة من التشريعات لتحريك عجلة التطوير في منظومة التعليم.
* “المشروعات الكبرى” بالقوات المسلحة: تطوير المنشآت التعليمية يتصدر أولويات الدولة.
* الإعلام العالمي يتوقع ارتفاع الإستثمارات الأجنبية في مصر.
* وزير الزراعة: تحديد 53 صنفًا من تقاوي المحاصيل الموفرة للمياه.
* الملا يبحث مع وفد “بي بي” البريطانية تنمية إستثماراتها البترولية.
* عرفات: 33 مليار جنيه إستثمارات مشروعات الطرق والكباري.
* عرفان: إقتصاد الدول يبنى بكيانات القطاع الخاص بجانب مشروعات الحكومة.
* وزير الشباب والرياضة: خروج قانون الرياضة للنور أبرز نجاحات 2017.
* مميش: 2.9 مليار جنيه أرباح مواني منطقة القناة خلال 2017.
* والي: تراجع بين متعاطي المخدرات سائقي الحافلات.
* محافظ المنوفية تظاهر بمحاربة الفساد ووقع فيه.. فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد منذ أيام.. وتلقى رشوة مليوني جنيه للتقنين.
* مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة في أول حوار لـ”الأهرام”: العصابة الدولية قضية “القرن” و40 ضابطًا أحبطوا تهريب 100 مليون جنيه إلى الخارج.
* إحاله معاون مباحث المقطم وأمين شرطة لمحكمة الجنايات لإتهامهما بقتل عفروتو.
* ضبط 4 آلاف هارب من تنفيذ 20 ألف حكم قضائي.
* اليوم.. مباراتان في ختام الأسبوع الـ 18 بالدوري.. هل يقبل الأهلي “هدية” الإسماعيلي ويستعيد الصدارة أمام الطلائع؟.. والمصري يصطدم بـ”دجلة” في لقاء رد الاعتبار.
* الأهلي يوافق على انتقال أحمد عادل للمقاصة.. و3 صفقات جديدة في يناير.
الأخبار
* السيسي: مصر مش هتحارب أشقاءها.
* السيسي: “ناصر” جسد آمال الشعب نحو الاستقلال والكرامة.
* السيسي: صندوق “تحيا مصر” مستعد لدعم علاج مرضى فيروس “سي”.
* رئيس وزراء إثيوبيا يزور القاهرة خلال ساعات للقاء السيسي.
* الرئيس يفتتح مشروعات تنموية وخدمية بالوجه البحري والدلتا.. افتتاح 9 مستشفيات جديدة وإطلاق مشروعات تعليمية وصناعية واعدة.
* د. صلاح حسب الله: مواكبة سرعة الإنجازات شرط لاستمرار الوزراء.
* عبدالغفار: إنشاء 21 مستشفى جامعي خلال 3 سنوات.
* وزير الصحة: 9.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 67 مستشفى.. وتحويل 44 إلى “أمومة وطفولة”.
* المشاط: خطة للنهوض بالسياحة وحل جميع المشكلات.
* الجندي: لم أقصد الإساءة لأهل الصعيد وهدفي تنمية محافظاتهم.
* مدبولي: 5.7 مليار جنيه إستثمارات بالسادات حتى نهاية العام.
* إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات بمدينة السادات.. قابيل: 568 مصنعًا برأس مال 2 مليار دولار ويوفر 160 ألف فرصة عمل.
* الرئيس: مستعدون للمشاركة بنسبة 50٪ في مدينة النسيج بشرط الإنجاز في 18 شهرًا.
* عرفان: مصر انطلقت.. ومسيرة العمل والتطوير لن تتوقف.
* 14 ملاحظة من مجلس الدولة على قانون “الموارد المائية والري”.. المشروع يتضمن مواد تضر بصحة المواطن بالمخالفة للدستور.
* صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. راش الأسطورة: لن أتفاجأ برحيله مقابل 200 مليون إسترليني.
* الليلة.. الأهلي يواجه الطلائع بحثًا عن القمة.. البدري يحارب الإجهاد ويضع خطة الفوز.. وطولان يحفز اللاعبين بالمكافآت.
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