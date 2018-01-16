أخبار مصر - الثلاثاء 16 يناير

* السيسي: مصر لا تتآمر على أحد.. ولن تحارب أشقاءها.

* الإعلام العالمي يتوقع ارتفاع الإستثمارات الأجنبية في مصر.

* السيسي: “ناصر” جسد آمال الشعب نحو الاستقلال والكرامة.

* رئيس وزراء إثيوبيا يزور القاهرة خلال ساعات للقاء السيسي.

الأهرام

* السيسي: مصر لا تتآمر على أحد.. ولن تحارب أشقاءها.

* قبائل مطروح وسيناء تدعم السيسي.

* السادات يعلن عدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

* البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم إنتخاب العاملين في مجالس الإدارة.

* وزير الصحة: علاج 1.5 مليون مريض من فيروس “سي”.

* عبد الغفار: حزمة من التشريعات لتحريك عجلة التطوير في منظومة التعليم.

* “المشروعات الكبرى” بالقوات المسلحة: تطوير المنشآت التعليمية يتصدر أولويات الدولة.

* الإعلام العالمي يتوقع ارتفاع الإستثمارات الأجنبية في مصر.

* وزير الزراعة: تحديد 53 صنفًا من تقاوي المحاصيل الموفرة للمياه.

* الملا يبحث مع وفد “بي بي” البريطانية تنمية إستثماراتها البترولية.

* عرفات: 33 مليار جنيه إستثمارات مشروعات الطرق والكباري.

* عرفان: إقتصاد الدول يبنى بكيانات القطاع الخاص بجانب مشروعات الحكومة.

* وزير الشباب والرياضة: خروج قانون الرياضة للنور أبرز نجاحات 2017.

* مميش: 2.9 مليار جنيه أرباح مواني منطقة القناة خلال 2017.

* والي: تراجع بين متعاطي المخدرات سائقي الحافلات.

* محافظ المنوفية تظاهر بمحاربة الفساد ووقع فيه.. فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد منذ أيام.. وتلقى رشوة مليوني جنيه للتقنين.

* مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة في أول حوار لـ”الأهرام”: العصابة الدولية قضية “القرن” و40 ضابطًا أحبطوا تهريب 100 مليون جنيه إلى الخارج.

* إحاله معاون مباحث المقطم وأمين شرطة لمحكمة الجنايات لإتهامهما بقتل عفروتو.

* ضبط 4 آلاف هارب من تنفيذ 20 ألف حكم قضائي.

* اليوم.. مباراتان في ختام الأسبوع الـ 18 بالدوري.. هل يقبل الأهلي “هدية” الإسماعيلي ويستعيد الصدارة أمام الطلائع؟.. والمصري يصطدم بـ”دجلة” في لقاء رد الاعتبار.

* الأهلي يوافق على انتقال أحمد عادل للمقاصة.. و3 صفقات جديدة في يناير.

الأخبار

* السيسي: مصر مش هتحارب أشقاءها.

* السيسي: “ناصر” جسد آمال الشعب نحو الاستقلال والكرامة.

* السيسي: صندوق “تحيا مصر” مستعد لدعم علاج مرضى فيروس “سي”.

* رئيس وزراء إثيوبيا يزور القاهرة خلال ساعات للقاء السيسي.

* الرئيس يفتتح مشروعات تنموية وخدمية بالوجه البحري والدلتا.. افتتاح 9 مستشفيات جديدة وإطلاق مشروعات تعليمية وصناعية واعدة.

* د. صلاح حسب الله: مواكبة سرعة الإنجازات شرط لاستمرار الوزراء.

* عبدالغفار: إنشاء 21 مستشفى جامعي خلال 3 سنوات.

* وزير الصحة: 9.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 67 مستشفى.. وتحويل 44 إلى “أمومة وطفولة”.

* المشاط: خطة للنهوض بالسياحة وحل جميع المشكلات.

* الجندي: لم أقصد الإساءة لأهل الصعيد وهدفي تنمية محافظاتهم.

* مدبولي: 5.7 مليار جنيه إستثمارات بالسادات حتى نهاية العام.

* إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات بمدينة السادات.. قابيل: 568 مصنعًا برأس مال 2 مليار دولار ويوفر 160 ألف فرصة عمل.

* الرئيس: مستعدون للمشاركة بنسبة 50٪ في مدينة النسيج بشرط الإنجاز في 18 شهرًا.

* عرفان: مصر انطلقت.. ومسيرة العمل والتطوير لن تتوقف.

* 14 ملاحظة من مجلس الدولة على قانون “الموارد المائية والري”.. المشروع يتضمن مواد تضر بصحة المواطن بالمخالفة للدستور.

* صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. راش الأسطورة: لن أتفاجأ برحيله مقابل 200 مليون إسترليني.

* الليلة.. الأهلي يواجه الطلائع بحثًا عن القمة.. البدري يحارب الإجهاد ويضع خطة الفوز.. وطولان يحفز اللاعبين بالمكافآت.