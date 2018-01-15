أخبار مصر- حمودة كامل

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين 15/1/2018 برئاسة أ.د هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على تشكيل لجنة متخصصة من الكليات ذات الصلة للنظر فى مقترح كلية الزراعة بأنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الاسكندرية وتقديم دراسة متكاملة للمشروع.

كما وافق المجلس على اقتراح كلية الاداب إجراء امتحانات الطلاب المكفوفين بكلية الآداب الكترونياً وينطبق الاختبار على طلاب الفرقة الأولى فقط لهذا العام 2017/2018بعد اعدادهم وتدريبهم للتعامل مع التقنية المستحدثة .

ناقش المجلس قواعد ومعايير تطبيق التعليم المدمج المرسل من المجلس الاعلى للجامعات وقرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط وشروط تطبيق برنامج التعليم الالكترونى المدمج بالجامعة لضمان جودة التعليم.

كما وافق المجلس على قيام جامعة الإسكندرية بتنظيم اولمبياد الجامعات المصرية السادس فى أغسطس 2018.

كما وافق المجلس على مقترح الغاء امتحان مواد التخلف لجميع فرق النقل بكلية الطب البيطرى والاكتفاء بامتحان دور سبتمبر لطلبة البكالريوس.