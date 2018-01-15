تونس - أ ش أ

أكد العميد بوزارة الداخلية التونسية هشام المدب صحة المعلومات بشأن ورود قائمة تشير إلى عودة 117 مسلحا من بؤر التوتر إلى تونس.

وأوضح المدب – في جلسة استماع بلجنة التحقيق البرلمانية بشأن شبكات التسفير – أن 500 إرهابيا تونسيا في بؤر التوتر مصيرهم مازال مجهولا إلى اليوم ، فيما تم القضاء على 2500 إرهابي من إجمالي 6 آلاف إرهابي تونسي التحقوا بهذه البؤر.

وفي سياق آخر ، اعتبر المدب أن السلم العام في تونس مهدد لأسباب أبرزها عدم تمكن المصالح الأمنية من مصادرة ما يصل إلى 60 بالمائة من بنادق الصيد غير المرخصة خاصة في المناطق الحدودية ، موضحا أن هذا السلاح يمكن استخدامه في أعمال الشغب.