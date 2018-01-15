أخبار مصر- حمودة كامل

صدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية في يناير 2018م، العدد الثاني والثلاثون من مجلة ذاكرة مصر، المجلة الربع سنويه التي تعني بتاريخ مصر.

وفي مقدمة العدد وضح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والمشرف العام على المجلة دور المجلة في توثيق تاريخ مصر، وأضاف ان المكتبه تسعى الآن إلى تأريخ القرى والمدن وتأريخ العائلات. فالمؤرخون في وطننا خاصة الشباب منهم يحتاجون إلى فرص، وهذا ما حرص عليه منذ أن تولي مسئولية مكتبة الإسكندرية. وذكر انه حاليًّا يدعم مجلة ذاكرة مصر، وسوف يتم إتاحتها للمكتبات والجامعات والمدارس مجانًا.

وفي العدد الجديد أفردت المجلة صفحاتها لعدد من الموضوعات والقضايا المتميزة لكبار وشباب الباحثين والأساتذة. ومن بينها، مقال بعنوان: «العمارنة.. عاصمة التوحيد في العالم القديم» للباحث أحمد مصطفى عبد العزيز، وجاء مقال آخر بعنوان: «غوردون باشا والنقود الورقية في السودان»، للصحفي والباحث الأكاديمي محمد سيد مندور .

وقد جاء في هذا العدد أيضا ملف خاص مزود بالصور والرسومات المعمارية والبيانية لمبنى هيئة قناة السويس بعنوان: «مبنى قناة السويس .. أيقونة معمارية تتلألأ في عمارة المدينة الباسلة»؛ للباحث طارق إبراهيم الحسيني.

وكالعادة في كل عدد من أعداد المجلة تتناول تاريخ مدينة أو قرية من مدن مصر وقراها؛ فكانت مدينة العدد هذه المرة من نصيب مدينة إدكو، فأفرد الباحث هاني مهنى طه صفحات مميزة تحت عنوان: «إدكو طريق الولاة واستراحة الغزاة».

وفى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تناولت الدكتورة صفاء خليفة سياسة «الحياد الإيجابي وعدم الإنحياز» التي انتهجتها مصر والتي لخصها عبد الناصر قائلاً: «إن مفهوم عدم الانحياز صيغة جديدة في العلاقات الدولية تمثل قوة الضمير في عالمنا الذي نعيش فيه، وإن سياسة عدم الانحياز هي في حقيقتها انحياز لمبادئ الحرية، وانحياز لآمال السلام، وانحياز لاحتمالات التقدم الباهرة، وانحياز لقدرة الفكر الإنساني على الانطلاق».