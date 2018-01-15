أخبار مصر- حمودة كامل

وجه البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان، رسالة شكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ردًّا على رسالة التهنئة التي بعث بها فضيلته إلى البابا في 25 ديسمبر الماضي بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد السعيدة.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد استقبل، اليوم الاثنين، السكرتير الخاص للبابا فرانسيس الثاني، والذي سلَّم فضيلته رسالة بابا الفاتيكان.

وقال البابا فرانسيس الثاني في رسالته: “أشكركم على هذه اللفتة الأخوية وكلماتكم الحكيمة، وأنضم مع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة في الصلاة ليبارك الله الواحد القدير الرحيم، في كل خطوة صادقة لتعزيز التعايش السلمي بين البشرية، وليساعدنا في تعزيز الحوار والاحترام تجاه الآخرين، ونشر ثقافة الحوار والسلام، وتنقية الإيمان من كل تفسيرات خاطئة ومن كل تدين كاذب يسهم في تأجيج الصراع ونشر الكراهية والتحريض على العنف”.

واعتبر البابا فرانسيس الثاني أنَّ “مَن لا يتألم مع أخيه المتألِّم، حتى إن اختلف معه في اللون أو الدِّين أو اللغة أو الثقافة، يجب عليه أن يتساءل عن صدق إيمانه وإنسانيته، ولهذا طلبت علنا من لاجئي الروهينجا أن يسامحونا عن تقصيرنا وعن صمتنا”.

واختتم بابا الفاتيكان رسالته لفضيلة الإمام الأكبر، قائلا: “سأصلي من أجلكم، طالبًا من الرب خالق السماء والأرض، أن يمنحكم الصحة والعافية لمواصلة العمل، رغم الصعوبات، لتعزيز الحوار ومن أجل الخير والتعايش بين الناس، ولا سيما الأكثر احتياجا والمنبوذين من المجتمع”.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد هنأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والإخوة المسيحيين في العالم بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد السعيدة في 25 ديسمبر الماضي.