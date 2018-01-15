القاهرة - أخبار مصر

يؤكد مجلس الوزراء على احترامه الكامل لأبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، وعلى تقديره لدورهم الثمين فى رفعة ورقى بلدنا الحبيب، وإذ يشدد على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالى من الوطن باعتباره فى قلب عملية التنمية الشاملة التى تهدف الى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقى بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الكرام الخير والرخاء.

كما يؤكد مجلس الوزراء على أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن والبعد تماما عن أية أفكار هدامة أو سوء فهم لن ينال بأية حال من التقدير الذى يكنه الجميع حكومة وشعبا لدور أبناء الصعيد فى خدمة الوطن، فى وقت تشهد فيه البلاد عملية بناء وتعمير حقيقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.