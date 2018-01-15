أخبار مصر - د.هند بدارى

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم الاثنين تأخر قطار رقم ١٩٦ ركاب الاسكندرية الفيوم نتيجة عطل مفاجئ بماكينة الجرار، وعلى الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار الامداد بمحطة القاهرة.

واوضحت الهيئة فى بيانها اثناء سحب الجرار من رصيف المحطة الى حوش الورش تصاعد دخان كثيف من علبة الشحم تم اخماده بمطافىء الهيئة بالمحطة مما تسبب فى تاخير القطار لمدة ساعة.

وتعتذر الهيئة لركاب القطار عن التاخير نتيجة العطل المفاجئ الذى حدث.