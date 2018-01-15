القاهرة - أخبار مصر

عثر أهالي قرية زين، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، على جثث 4 مواطنين من أسرة واحدة داخل منزلهم.تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف، وتبين العثور على جثث كل من “السيد حميده سالم” و”جمال حميده سالم” و”عمرو السيد سالم”، و”إسلام كمال حميده”، وأثبتت المعاينة المبدئية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثث.

وتجرى حاليا نيابة جنوب البحيرة، تحت إشراف المستشار تامر شمه، المحامى العام، معاينة للجثث، قبل نقلها إلى مستشفى بدر العام.